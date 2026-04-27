В Татарстане запустили пилотную систему мониторинга паводков

В Татарстане запущена пилотная система мониторинга паводков, созданная совместно с ГУ МЧС России по республике. Проект уже функционирует в Кайбицком районе, который находится в зоне повышенного риска подтоплений.
Выбор площадки для пилотного проекта был обоснован тем, что село Федоровское часто страдает от весенних паводков. Новая система позволяет сократить необходимость в постоянных выездах на место и оперативно оценивать ситуацию удаленно.
Комплекс состоит из датчиков и аналитической платформы, которые в реальном времени фиксируют уровень воды и погодные условия. Оборудование установлено на реке Бирля и каждые десять минут собирает данные о уровне воды, осадках, температуре воздуха и почвы, давлении и направлении ветра.
После эти данные обрабатываются цифровой платформой, оснащенной элементами искусственного интеллекта. Платформа формирует прогноз паводковой обстановки и предоставляет информацию диспетчерам в удобном виде. При угрозе подтопления система автоматически оповещает экстренные службы.