В Перми 1 мая введут запрет на розничную продажу алкоголя

Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа.

Пермь готовится к встрече Праздника весны и труда. На время его проведения 1 мая в городе введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Нарушение требований влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — 20−40 тыс. руб., юридических лиц — 100−300 тыс. руб.

«Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — дополнила администрация города.

В этом году проведение праздничной демонстрации 1 мая на улицах города не запланировано. Зато на вечер этого дня запланирован пятиминутный фейерверк.