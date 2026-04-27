В Красноярске назначили новую дату общегородского субботника

В Красноярске назначили новую дату проведения общегородского субботника — в этом году массовая уборка города пройдет 30 апреля. Об этом сообщили в мэрии.
По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается хорошая погода. Власти решили организовать уборку накануне длинных майских выходных, чтобы сами праздники жители могли посвятить отдыху.
Так как 30 апреля является сокращенным рабочим днем, старт субботника запланирован на 17:00. При этом горожане, у которых есть возможность, могут присоединиться к уборке раньше.
«Наведем чистоту в любимом городе перед длинными майскими праздниками вместе!» — заявили в мэрии.
Напомним, что ранее субботник в Красноярске собирались провести 25 апреля, однако мероприятие пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. Убирать должны были берега рек, зеленые зоны, а также неблагоустроенные территории и так называемые неразграниченные участки, которые по разным причинам не могут включить в план регулярной городской уборки.
