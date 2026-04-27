Собянин предупредил жителей о плохой погоде в Москве

Погода в Москве стремительно ухудшается, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.
По его словам, до конца дня в столице ожидается сильный мокрый снег с дождем и ветер с порывами до 23 м/c. Столичные службы работают в усиленном режиме.
Ветер повалил в городе несколько деревьев, они оперативно распиливаются и вывозятся, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. Состояние улично-дорожной сети непрерывно отслеживается, в работе участвует достаточное количество машин. В местах возможных скоплений воды дежурит откачивающая техника.
Глава города призвал жителей быть аккуратными и беречь себя. Он добавил, что непогода продержится пару дней.
Ранее синоптики спрогнозировали, что осадки в Москве продлятся до 2 мая. Днем 27 апреля температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, будет облачно, местами пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможна гололедица. Ночью осадки продолжатся, а температура воздуха упадет до минус 1 градуса.
Из прогноза Гидрометцентра следует, что 28 апреля осадки в виде мокрого снега продолжатся. Температура воздуха не изменится. Снег ожидается и 29 апреля, в этот день температура составит от 4 до 6 градусов тепла. Сильные осадки прекратятся ночью 2 мая, но днем местами будет идти небольшой дождь.
