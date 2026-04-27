Гандболистки нижегородского «Витязя» проиграли «Спартаку» в матче за 3‑е место

В Кстове разыграли медали в первой лиге.

В Кстове финишировал финальный раунд чемпионата России по гандболу среди женских команд первой лиги, завершившийся триумфом столичных спортсменок, занявших весь пьедестал.

В заключительный день соревнований нижегородский «Витязь» в матче за 3-е место крупно уступил столичному «Спартаку» — 16:36 (6:18), а в финале в московском дерби «Заря» превзошла «Кунцево» — 36:30 (18:15).

MVP «Финала восьми» была признана Анна Шеина из «Зари», а нижегородка Милена Казакова с 38 забитыми мячами стала лучшим бомбардиром.