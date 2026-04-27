Евгений Люлин поздравил депутатов и избирателей с Днем российского парламентаризма

Первой Государственной Думе России исполнилось 120 лет. Пост об этом опубликовал в своем макс-канале председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.
«Всего 72 дня работы. Всего 1 принятый закон. Но за этот краткий период был сделан гигантский шаг — в России появился парламент, народовластие начало обретать силу и вес. В честь этого события ежегодно страна отмечает День российского парламентаризма, с которым я поздравляю депутатов всех уровней и избирателей, чьи права они защищают!» — говорится в сообщении.
Что касается областного Законодательного Собрания, то точкой отсчета для него является 27 марта 1994 года. Именно тогда впервые был избран парламент региона.
«От Федерального Собрания через регионы до каждого района сегодня протянута незримая нить российского парламентаризма, благодаря которому учитываются интересы людей, соблюдаются их права, гарантируются свободы. Парламентаризм — это ответственность. Экзамен, который сдаешь ежедневно. Желаю депутатам всегда оправдывать доверие, а избирателям — быть требовательными и бдительными!» — подчеркнул Евгений Люлин.
