Посёлок Заготовка в Губахинском округе упразднят из-за отсутствия жителей

Опустевший посёлок Заготовка в Губахинском округе планируют исключить из административно территориального учёта Пермского края, сообщает телеграм-канал «На местах». Инициатива об упразднении населённого пункта поступила в заксобрание Прикамья от главы муниципалитета Николая Лазейкина.
После осмотров комиссия установила, что в посёлке нет ни жилых домов, ни инфраструктурных сетей. Также прилегающие к Заготовке земли отнесены к особо защитным лесным участкам, что блокирует освоение крупного месторождения известняка, которое могло бы стать важным экономическим ресурсом региона.
Упразднение нежилого посёлка может дать толчок развитию Губахинского округа, считает автор законопроекта. Вопрос планируется рассмотреть на майском заседании парламента Пермского края.