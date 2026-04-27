Суд Хабаровского края наказал замдиректора гостиницы в виде штрафа

Заместитель директора гостиничного комплекса осуждён за оказание небезопасных услуг, повлёкших смерть посетителя, сообщает пресс-служба суда по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровский районный суд Хабаровского края рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя директора гостиничного комплекса, расположенного в селе Краснореченское. Фигурант признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.
По данным следствия, на территории комплекса был организован зимний досуг с катанием на тюбингах. Вход на территорию — платный. Подсудимый нёс ответственность за безопасность горок и катка. При этом он допустил использование естественного склона с дефектом: в месте примыкания к льду протоки реки Амур имелся резкий обрыв, выполнявший роль трамплина.
2 января 2024 года посетитель комплекса, не осведомлённый об опасности, на большой скорости съехал на тюбинге со склона. Подпрыгнув на обрыве, мужчина упал на лёд, получив открытую черепно мозговую травму. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.
Суд назначил заместителю директора штраф в размере 150 000 рублей. Также удовлетворены гражданские иски супруги и двоих детей погибшего — с ООО Гостиничный комплекс «Ривьера» взыскано 3 000 000 рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны вправе обжаловать его в апелляционном порядке.
