В Калининграде утвердили порядок проведения неинвазивного пренатального тестирования

В Калининградской области утвердили мероприятия в рамках базовой программы ОМС по организации проведения неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) — определения внеклеточной ДНК плода по крови матери. Это необходимо для улучшения ранней диагностики хромосомных и наследственных заболеваний у ребенка, снижения и предотвращения случаев перинатальной и младенческой смертности по причине хромосомных аномалий и врожденных пороков развития, снижения инвалидизации у детей. Соответствующий приказ минздрава размещен на портале официально опубликованных правовых актов.