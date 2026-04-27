Стало известно, какой шашлык самый дешевый в России

Специалисты посчитали, во сколько обойдется девять видов шашлыка в России. Как выяснилось, дороже всего стоит шашлык из говядины, баранины и красной рыбы, а дешевле всего — из помидор, курицы, белой рыбы и грибов.
По сравнению с прошлым годом сильнее всего подорожало барбекю из говядины (на 12,4%), белой рыбы (на 12,2%) и помидоров (на 6,2%). На 3−4% выросли цены на красную рыбу (+3%), курицу (+3,1%), свинину (+3,6%), сосиски и сардельки (+4%), а вот подешевели грибы (-0,1%) и баранина (-1,7%).
Дешевле всего приготовление шашлык из свинины оказалось в Курской области (1,3 тыс. руб.), из баранины и помидоров в Адыгее (2,9 тыс. руб. и 718 ₽) и из сосисок в Ингушетии (1,4 тыс. руб.), из курицы в Челябинской области (897 ₽), из говядины в Калмыкии (2,5 тыс. руб.) и из грибов в Чечне (1048 ₽). Белая рыба на мангале доступнее на Алтае (983 ₽), а красная — на Чукотке (2,3 тыс. руб.).
