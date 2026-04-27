Стало известно, какой шашлык самый дешевый в России

Дешевле всего приготовление шашлык из свинины оказалось в Курской области (1,3 тыс. руб.), из баранины и помидоров в Адыгее (2,9 тыс. руб. и 718 ₽) и из сосисок в Ингушетии (1,4 тыс. руб.), из курицы в Челябинской области (897 ₽), из говядины в Калмыкии (2,5 тыс. руб.) и из грибов в Чечне (1048 ₽). Белая рыба на мангале доступнее на Алтае (983 ₽), а красная — на Чукотке (2,3 тыс. руб.).