В Ростове на остановке нашли оставленного младенца в коляске

Ростовские полицейские ищут мать, оставившую малыша на остановке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону мать оставила на остановке младенца в коляске и ушла в неизвестном направлении, сообщив об этом отцу ребенка. В это время на малыша без взрослых обатила внимание женщина, которая проходила мимо, она вызвала полицию, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города. После сообщения ростовчанки на место происшествия быстро приехали не только полицейские, но сотрудники скорой помощи.

— К ребенку также приехал и его отец. Он подтвердил свою личность. Малыш не пострадал, его передали мужчине, — рассказали в полиции.

Личность матери младенца также уже выяснили, сейчас женщину ищут. В ее отношении составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ). Проверка еще ведется.

