Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 низководных мостов и 7 участков дорог затоплены в Нижегородской области

Сотрудники МЧС следят за паводковой ситуацией.

Источник: Живем в Нижнем

ГУ МЧС России по Нижегородской области доложило о паводковой ситуации в регионе по состоянию на 27 апреля. Информация опубликована в соцсетях ведомства.

Особое внимание уделяется 13 муниципальным образованиям. На их территориях затопленными остаются 11 низководных мостов, 7 участков дорог и 61 приусадебный участок.

К счастью, из-за паводка никто не пострадал и не погиб. Также не потребовалось проводить эвакуацию граждан в пункты временного проживания. Специалисты чрезвычайного ведомства круглосуточно следят за ситуацией и контролируют работу оперативных групп.

Ранее МЧС России опубликовало прогноз рисков ЧС в Нижегородской области на май. С наибольшей вероятностью на побережьях рек Оки и Волги могут возникнуть оползни. А половодье может закончиться в первой декаде мая.