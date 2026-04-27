11 низководных мостов и 7 участков дорог затоплены в Нижегородской области

ГУ МЧС России по Нижегородской области доложило о паводковой ситуации в регионе по состоянию на 27 апреля. Информация опубликована в соцсетях ведомства.
Особое внимание уделяется 13 муниципальным образованиям. На их территориях затопленными остаются 11 низководных мостов, 7 участков дорог и 61 приусадебный участок.
К счастью, из-за паводка никто не пострадал и не погиб. Также не потребовалось проводить эвакуацию граждан в пункты временного проживания. Специалисты чрезвычайного ведомства круглосуточно следят за ситуацией и контролируют работу оперативных групп.
Ранее МЧС России опубликовало прогноз рисков ЧС в Нижегородской области на май. С наибольшей вероятностью на побережьях рек Оки и Волги могут возникнуть оползни. А половодье может закончиться в первой декаде мая.