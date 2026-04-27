Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске за выходные задержали более 40 нетрезвых водителей

В Красноярске в минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 41 водителя, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Среди них оказалось семь рецидивистов — это водители, которые уже попадались за рулем в пьяном виде. За повторное нарушение им грозит уже уголовная ответственность. У восьми задержанных не оказалось водительского удостоверения. Кроме того, по вине нетрезвых водителей случилось три дорожно-транспортных происшествия, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярска. Нарушителям грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Сотрудники Госавтоинспекции призывают неравнодушных граждан сообщать о нетрезвых водителях по телефону «синей линии» (263−10−19) или через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.