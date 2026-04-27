Белорусский юрист сказала, примут ли газовый счетчик по гарантии без чека.

Стало известно, примут ли в Беларуси газовый счетчик по гарантии без чека. Об этом адвокат Минской городской коллегии Дарья Хаткевич, рассказала «Мiнскай праўдзе».
Минчанка рассказала изданию, что спустя четыре года эксплуатации у нее из строя вышел газовый счетчик, гарантийный срок на который по документам — пять лет. Газовая служба согласилась, что устройство находится на гарантии, но пояснили, что для замены нужно предоставить чек о покупке, без которого замену счетчика можно произвести только на платной основе.
Юрист Дарья Хаткевич объяснила, что требование газовой службы предоставить чек как обязательное условие для замены по гарантии является неправомерным (п. 10 ст. 20 закона «О защите прав потребителей»).
По закону гарантию подтверждают не только физические документы, но и другие средства. Например, в случае со счетчиком наличие сведений о счетчике и дате его установки в базе данных самой организации уже важное доказательство факта приобретения и начала течения гарантийного срока.
— Такие счетчики не могут быть установлены самовольно, поскольку данные в базе отражены за соответствующий период, а гарантия предоставляется на конкретные устройства, которые и были обнаружены при осмотре, — прокомментировала специалист.
И, если газовая служба подтверждает, что устройство находится на гарантии, то она обязана выполнить свои обязательства. Если же сотрудники отказываются принимать заявку без бумажного чека, то нужно письменно указать на неправомерность такого отказа.
Кроме данных в базе, подтверждением являются отметки в техническом паспорте прибора, акт выполненных работ по установке или записи в журнале учета.
Также правомерно потребовать письменный отказ с указанием причин, по которым услуга не может быть оказана. Защитить свои права потребителей также может, подав досудебную претензию.
