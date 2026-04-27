Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с бизнесом

Президент России Владимир Путин отдал перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда РСПП, а также встречи с членами бюро правления этой организации и представителями деловых кругов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
РСПП рекомендовано учитывать участие компаний в восстановлении объектов культурного наследия при присуждении премий в сфере предпринимательства. Доклад по этому вопросу Путин ждет до 1 октября 2026 года.
Отдельное поручение касается инвестиций в объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Правительство вместе с ВЭБ.РФ, «Дом.РФ» и Агентством стратегических инициатив должно до 1 августа интегрировать такие проекты в общую систему поддержки инвестиций в регионах.
Среди других поручений Путина правительству:
до 1 августа 2026 года наладить регулярный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе отслеживать сокращение кадрового дефицита, высвобождение сотрудников и их перераспределение между отраслями. Далее отчеты должны представляться ежеквартально. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин;
к этому же сроку кабмину совместно с Госдумой предстоит подготовить меры по снижению бумажной нагрузки на работников бюджетной сферы, прежде всего в здравоохранении и образовании. Эти шаги включат в программы повышения производительности труда.
