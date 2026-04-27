Четыре человека пострадали из-за пожаров в Нижегородской области

За прошедшие семь дней в Нижегородской области произошло 43 возгорания. Силами сотрудников МЧС России было успешно эвакуировано 88 человек, среди которых 10 несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
К сожалению, в результате этих происшествий пострадали 4 человека, включая одного ребенка, однако 14 человек, в том числе 2 детей, удалось спасти. Тем не менее, 6 жизней было потеряно.
Кроме того, за тот же период в регионе зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия. Эти аварии привели к травмам у 52 человек, в том числе у 3 детей. Трех человек удалось спасти, но, к сожалению, один человек погиб.
На водоемах Нижегородской области чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было.
Тем временем, Главное управление МЧС России по Нижегородской области усилило контроль за паводковой ситуацией, уделяя повышенное внимание 13 муниципалитетам. В результате подъема воды оказались подтоплены 11 низководных мостов и 7 участков автомобильных дорог.
Также затоплено 61 придомовая территория. К счастью, паводок не повлек за собой человеческих жертв или пострадавших, и на данный момент необходимости в эвакуации жителей в пункты временного размещения нет. Ведется непрерывный сбор и анализ информации, а также ежедневный мониторинг деятельности оперативных групп на местах.
Ранее 10,5 млн рублей выделили на затопленные зоны в Нижегородской области.