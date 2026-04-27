Красноярск принял всероссийские соревнования по самбо

В Красноярске прошёл XVIII Всероссийский турнир по самбо, посвящённый заслуженному тренеру РСФСР профессору Альберту Астахову и заслуженному тренеру РСФСР мастеру спорта международного класса полковнику милиции Эдуарду Агафонову. Соревнования, внесённые в единый календарь по этому виду единоборств, собрали 350 спортсменов из 27 регионов — от Краснодара до Камчатки.
Поддержку турниру оказал РУСАЛ. Компания выделила 600 тысяч рублей на наградной фонд, что, по мнению организаторов, напрямую повлияло на географию и статус состязаний. Если в прошлом году приехали представители 19 регионов, в этом — уже 27.
Соревнования носили квалификационный характер — победители получали право на звание мастера спорта. Директор Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили Аркадий Кривошеев, лично тренировавшийся у Эдуарда Агафонова, отметил, что интерес молодёжи к самбо заметно растёт. В первый день на ковер вышли около 150 участников в спортивном разделе, затем добавилось ещё порядка 200 человек в боевом самбо и женском спортивном.
Заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев подчеркнул, что компания выстраивает целостную систему поддержки спорта, а не разовые акции. «Мы социально ответственный бизнес и заботимся о будущем региона. А наше будущее — это дети. В стране уже построено почти два десятка центров спортивных единоборств “Сокол”, где ребята занимаются бесплатно. Параллельно поддерживаем и взрослый спорт — многие наши сотрудники сами выходят на татами. Спорт делает человека сильным по духу — значит, и на производстве он будет таким», — сказал Дмитриев.
Поддержка здорового образа жизни и доступного спорта для детей и взрослых — это ценности, заложенные более 20 лет назад основателем компании Олегом Дерипаска.
«Новый, чистый, полностью экипированный зал в шаговой доступности от дома и школы — это основа успеха. Когда у ребенка школа рядом, дом рядом и спортивный зал рядом — это идеальные условия. В крае выстроена многоступенчатая система: местные секции, затем краевые спортшколы, училище олимпийского резерва и, наконец, наша Академия борьбы как вершина пирамиды — сборные команды края. Металлурги помогают нам на самом первом, массовом уровне, и оттуда затем вырастают чемпионы», — прокомментировал Аркадий Кривошеев.
Один из участников, борец из Иркутска Александр Антонюк, приехал на турнир специально за званием мастера спорта. Он тренируется 15 лет и сейчас сам обучает малышей с четырёх лет. «Жду только первого места, за ним и приехал», — сказал спортсмен.