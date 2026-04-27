Красноярск принял всероссийские соревнования по самбо

Заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев подчеркнул, что компания выстраивает целостную систему поддержки спорта, а не разовые акции. «Мы социально ответственный бизнес и заботимся о будущем региона. А наше будущее — это дети. В стране уже построено почти два десятка центров спортивных единоборств “Сокол”, где ребята занимаются бесплатно. Параллельно поддерживаем и взрослый спорт — многие наши сотрудники сами выходят на татами. Спорт делает человека сильным по духу — значит, и на производстве он будет таким», — сказал Дмитриев.