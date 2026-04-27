Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей.
«Правительству совместно с Государственной думой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование», — следует из его поручений по итогам мартовской встречи с бизнесом на съезде РСПП.
Путин призвал включить необходимые для этого мероприятия в отраслевые программы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Он также поручил контролировать кадровую сферу, следить за снижением дефицита сотрудников в стране.