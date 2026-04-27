Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей.

«Правительству совместно с Государственной думой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование», — следует из его поручений по итогам мартовской встречи с бизнесом на съезде РСПП.

Путин призвал включить необходимые для этого мероприятия в отраслевые программы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Он также поручил контролировать кадровую сферу, следить за снижением дефицита сотрудников в стране.