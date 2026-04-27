Больше 13 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

Специалисты выяснили, сколько жителей Иркутской области подхватили простуду за неделю с 20 по 26 апреля 2026 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
— Врачи зарегистрировали 13232 случая острых респираторных инфекций и 21 подтвержденный случай гриппа. Заболеваемость держится ниже эпидемического порога почти на 45%, ситуация остается спокойной, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Специалисты напоминают простые правила профилактики. Нужно чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, регулярно проветривать комнаты и делать влажную уборку. Также советуют избегать тесных контактов с уже заболевшими людьми и вести здоровый образ жизни.