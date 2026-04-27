В Воронеж вернулись автобусы- «гармошки»

В Воронеже на маршруты общественного транспорта вышли автобусы особо большого класса — так называемые гармошки. Девять новых машин уже начали работу на протяженных маршрутах 9КА и 9КС. Еще один автобус находится в резерве. Об этом «РГ» рассказали в мэрии.