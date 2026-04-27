В Воронеж вернулись автобусы- «гармошки»

В Воронеже на маршруты общественного транспорта вышли автобусы особо большого класса — так называемые гармошки. Девять новых машин уже начали работу на протяженных маршрутах 9КА и 9КС. Еще один автобус находится в резерве. Об этом «РГ» рассказали в мэрии.
Всего для муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» было приобретено десять автобусов при поддержке правительства региона. Возвращение машин повышенной вместимости должно частично снизить нагрузку на наиболее востребованных направлениях и улучшить ситуацию в часы пик.
Ранее автобусы такого типа уже работали в Воронеже: с 2016-го по 2018 годы их выпускал на линию один из частных перевозчиков. Однако затем они исчезли с городских маршрутов.
Возвращение «гармошек» происходит на фоне продолжающейся модернизации общественного транспорта города. В 2025—2026 годах власти Воронежа заявляли курс на обновление подвижного состава, повышение доли муниципального перевозчика и усиление контроля за частными маршрутами. Параллельно в городе продолжается развитие выделенных полос, корректировка маршрутной сети и внедрение цифровых сервисов отслеживания транспорта.