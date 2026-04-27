Путин поручил сократить бумажную работу для врачей и учителей

Правительство РФ должно подготовить соответствующие предложения до 1 августа 2026.

Источник: Клопс.ru

Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 августа принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других бюджетников. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

Сокращение работы с документами включат в план мероприятий по повышению производительности труда, в рамках соответствующего федерального проекта, входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В России предложили ввести постоянную «педагогическую надбавку» к фиксированной части пенсии для учителей, которые отработали 25 лет.