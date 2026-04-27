Есть, что показать. Омбудсмены посетили важные социальные объекты Перми

«Сначала мы готовим моторику — это очень важно, хоть и не самое главное. Всё, что мы здесь разрабатываем, должно применяться на практике. Например, у нас есть социально-бытовая комната — кабинет эрготерапии. Здесь пациенты учатся выполнять повседневные задачи: заправлять постель, готовить пищу, убирать за собой. Также обучаем родителей ухаживать за детьми-инвалидами», — объяснил директор Центра реабилитации инвалидов Владимир Бронников.