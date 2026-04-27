Есть, что показать. Омбудсмены посетили важные социальные объекты Перми

23−24 апреля в Перми проходили мероприятия, посвящённые 25-летию института Уполномоченного по правам человека. В регион приехали омбудсмены из разных субъектов России. Кроме пленарных заседаний и проектных лабораторий, участники посетили важные социальные объекты Перми.
Верим в возможности каждого.
Первой точкой посещения стал новый реабилитационный центр в Камской долине. Он открылся всего три месяца назад, но уже имеет 100% заполняемость. Всё в новом центре продумано до мелочей, даже расположение отделений: на первом — маломобильные граждане, на втором — дети, а третий этаж занимают взрослые пациенты.
Здесь используют не только стандартные программы помощи инвалидам, но и уникальные и новаторские подходы. в том числе с применением роботов или VR-технологий. В центре работает несколько мастерских, и к 1 июня планируют первую выставку работ.
Большое внимание в центре уделяется адаптации пациентов к реальной жизни. Для этого есть даже тренировочная квартира, в которой дети и взрослые могут отрабатывать навыки в обстановке максимально приближённой к домашней среде.
«Сначала мы готовим моторику — это очень важно, хоть и не самое главное. Всё, что мы здесь разрабатываем, должно применяться на практике. Например, у нас есть социально-бытовая комната — кабинет эрготерапии. Здесь пациенты учатся выполнять повседневные задачи: заправлять постель, готовить пищу, убирать за собой. Также обучаем родителей ухаживать за детьми-инвалидами», — объяснил директор Центра реабилитации инвалидов Владимир Бронников.
Гости Перми оценили наполнение центра и отметили быстрые сроки воплощения проекта — всего два года.
Здесь границ нет.
Ещё одним важным инфраструктурным объектом в Прикамье является Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова. Здесь ежедневно проводят сложнейшие операции, в том числе — по трансплантации сердца.
«Первая трансплантация сердца в Перми была проведена в декабре 2023 года. Единственная операция, которую не успел провести при жизни Сергей Суханов. В этом году сделана уже 16 такая операция. И мы продолжаем развиваться», — рассказал заместитель главного врача по организации медицинской помощи Сергей Гладков.
В центре Суханова нет границ — здесь принимают пациентов со всей России, в том числе и из новых территорий. Кроме того, сотрудничает центр и с Республикой Беларусь.
«Сердечно-сосудистый центр ежедневно делает конкретные шаги, которые направлены на повышение качества жизни наших граждан. Мне искренне приятно наблюдать, как динамично развивается кардиомедицина. Сотрудники центра — настоящие профессионалы, люди, влюблённые в свою работу, за их спинами тысячи спасённых жизней», — поблагодарил врачей уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
Сделано для спорта.
От медицинских вопросов омбудсмены перешли и к социальным. Сегодня большое внимание уделяется детскому спорту: его доступности и обеспечению. В Перми настоящим домом детского спорта стал СК «Энергия», главной гордостью которого является гимнастический зал — первый в регионе. Теперь Прикамье может принимать и соревнования федерального уровня.
Кроме того, на территории комплекса есть теннисные корты, футбольное поле, универсальные залы, залы для бокса и борьбы, площадка для воркаута и даже беговая галерея.
«Здесь можно с комфортом тренироваться в любое время года. Сделано хорошее покрытие, чтобы не травмировать стопы, проведена вентиляция. А главный плюс — это то, что есть перепады высот, а не просто круг», — рассказал гостям заместитель министра физической культуры и спорта Андрей Ипатов.
Поделились с омбудсменами и ещё одной радостной новостью: скоро в Перми появится большая спортивная арена — «десятитысячник»! Эта площадка должна стать новым домом для хоккеистов и баскетболистов, а также будет поводом для новых достижений и побед.
От теории к практике.
Завершили экскурсию омбудсмены в новом корпусе Пермского авиационного техникума. Здесь готовят специалистов по 12 направлениям. А во время обучения ребята получают ещё и дополнительные рабочие профессии.
«У нас самое старое учебное заведение среднего профессионального образования в крае. В этом году отмечаем 150 лет со дня основания. Мы берём начало ещё с Алексеевского военного училища, которое организовали в 1876 году. Мы гордимся этой историей и не менее годимся тем, что делаем сейчас», — рассказал директор Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова Александр Дическул.
Новое здание предоставляет уникальные возможности для обучения студентов: здесь появились огромные мастерские, станки, оборудование — всё то, с чем ребята столкнутся на работе. И очень важно, что ученики могут сразу же отрабатывать полученные знания на практике.
«Всегда приятно видеть, как регион заботится о своих жителях. Будь то вопросы образования, спорта или медицины. Пермский край — настоящий пример для других регионов. Надеемся, что планка будет только повышаться, а вместе с ней и качество жизни населения», — поделились впечатлениями участники выезда.
Отдельно региональные Уполномоченные посетили Краевой ресурсный центр «Пермь семейная» и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Пермского края «Центр семейного мастерства» и обсудили актуальные вопросы, связанные с защитой прав граждан, повышением доступности социальной поддержки и качества медицинского обслуживания, развития общественного спорта и образования, внедрения семьесберегающих технологий.