Пятерых членов банды Малиновского осудили за разбойное нападение на красноярских бизнесменов (видео)

В Красноярске пятеро участников организованной группы под руководством Ярослава Малиновского признаны виновными в разбойном нападении на троих мужчин.
Как сообщили в прокуратуре и СК, преступление было совершено в январе 2020 года около кофейни на улице 78 Добровольческой Бригады. Один из главарей банды узнал, что там потерпевшие проводят деловые бизнес-встречи, получают от партнеров и передают им крупные суммы денег, и дал указание восьми другим участникам группировки совершить налёт.
Несколько дней спустя подельники напали на выходящих из заведения учредителя коммерческой компании, ее директора и еще одного мужчину. Злоумышленники избили их, отняли 1 млн рублей наличными и скрылись.
Вину они не признали. По п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ суд приговорил пятерых сообщников к лишению свободы на срок от 8,5 лет до 13,5 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режимов.
Остальные трое фигурантов этого уголовного дела находятся в федеральном розыске.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.