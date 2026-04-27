Пятерых членов банды Малиновского осудили за разбойное нападение на красноярских бизнесменов (видео)

В Красноярске пятеро участников организованной группы под руководством Ярослава Малиновского признаны виновными в разбойном нападении на троих мужчин.

Как сообщили в прокуратуре и СК, преступление было совершено в январе 2020 года около кофейни на улице 78 Добровольческой Бригады. Один из главарей банды узнал, что там потерпевшие проводят деловые бизнес-встречи, получают от партнеров и передают им крупные суммы денег, и дал указание восьми другим участникам группировки совершить налёт.

Несколько дней спустя подельники напали на выходящих из заведения учредителя коммерческой компании, ее директора и еще одного мужчину. Злоумышленники избили их, отняли 1 млн рублей наличными и скрылись.

Вину они не признали. По п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ суд приговорил пятерых сообщников к лишению свободы на срок от 8,5 лет до 13,5 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режимов.

Остальные трое фигурантов этого уголовного дела находятся в федеральном розыске.

