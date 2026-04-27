Неделя помощи: в Красноярске отметили самых активных волонтеров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершилась ежегодная акция «Весенняя неделя добра», объединившая около 50 добровольцев. Акцию провели в 13-й раз.
Волонтеры занимались сбором помощи, проводили мастер-классы, сортировали вторсырье и поддерживали тех, кто оказался в сложной ситуации. Участники помогали пожилым людям, семьям участников спецоперации, работали с социальными учреждениями и приютами для животных.
По итогам проекта лучшей признана команда «Новое поколение» — ее участники подготовили гуманитарные наборы для фронта и обучали студентов изготовлению маскировочных костюмов, сообщили в мэрии.
Второе место заняли «ДоброГерои», которые помогали детям с ОВЗ, приютам и организовали сбор вещей. Третьими стали участники «Отряда добра» — они работали с онкопациентами, школьниками и животными.
«Каждая команда выбирает для себя то направление, которое наиболее интересно. Мы вносим свой бесценный вклад в общее доброе дело, оказывая помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», — сказала куратор акции Нилуфар Шарифова.