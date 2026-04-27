В Братске до конца года на газовое отопление переведут еще 100 домов

Еще 100 частных домовладений в Братске переведут на газовое отопление в этом году при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Это уже второе соглашение, подписанное администрацией города с компанией, которая займется подключением к газовому отоплению. Всего в 2026 году планируется газифицировать 533 дома. Ожидается, что экологический эффект от снижения выбросов при этом составит более 800 т, в том числе 18 т опасных загрязняющих веществ.
«Подписание второго соглашения свидетельствует о высоком темпе работы и серьезном настрое региона на выполнение задач национального проекта “Экологическое благополучие”. Каждый переведенный дом — это реальные килограммы вредных веществ, которые больше не попадут в воздух, которым дышат братчане», — отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.