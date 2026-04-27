В Братске до конца года на газовое отопление переведут еще 100 домов

Это уже второе соглашение, подписанное администрацией города с компанией, которая займется подключением к газовому отоплению. Всего в 2026 году планируется газифицировать 533 дома. Ожидается, что экологический эффект от снижения выбросов при этом составит более 800 т, в том числе 18 т опасных загрязняющих веществ.