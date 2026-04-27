Воронежский музей-заповедник «Дивногорье» перешел на летний график работы

С 1 мая откроются три музейных объекта.

Музей-заповедник «Дивногорье» с 25 апреля перешел на летнее расписание. Информация об этом размещена на сайте музея.

Теперь обзорные экскурсии для сборных групп (от семи человек) проводятся со среды по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00. А с 1 мая добавятся сеансы обзорной экскурсии для сборных групп по понедельникам и вторникам в 12:00 и 14:00, и по субботам — в 18:00.

Кроме того, с 1 мая откроются три музейных объекта — макет Маяцкого городища «Маяцкая крепость — взгляд в прошлое», этнографическая экспозиция «Дивногорское подворье», экспозиция под открытым небом «Детство Земли». А каждые выходные, начиная со 2 мая, будут проводиться мастер-классы для всей семьи.

Расположенный на хуторе Дивногорье в Лискинском районе музей будет работать все праздничные выходные. С 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня экскурсии стартуют в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.

