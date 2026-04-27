Директор Московского марафона рассказал о росте интерес к бегу в столице

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Интерес к бегу в Москве растет, сейчас он стал нормой жизни, заявил в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
«Интерес к бегу растет, есть очень много новой аудитории. Я считаю, что для того, чтобы аудитория росла дальше, нужно поменять культурный код в стране, повсеместно рассказывать о беге. Также во всех крупных городах должны появиться беговые дорожки. Россия только идет к тому, чтобы внедрять повсеместно в городскую инфраструктуру беговые дорожки, и, я уверен, что как только мы это изменим, 30−40% населения городов начнут бегать», — сказал Тарасов.
По его словам, что бег не является модным сейчас, бег сейчас — это норма жизни.
«И его можно сделать модным, если только это начнет работать на правительственном уровне, когда личным примером руководители страны будут показывать, как здорово заниматься спортом и бегом — в частности», — добавил Тарасов.
