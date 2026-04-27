В аэропорту Храброво задерживается 21 рейс

Снегопад начался в ночь на понедельник. В результате к утру в Москве выпала половина месячной нормы осадков, сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода в столице «определяется тыловой частью североатлантического циклона». «Небо на 100% закрыто облаками с нижней кромкой 120 м. Идет снегопад. Гололедица, снежный накат. Видимость 600 м. Ветер западный 9 м/с, порывы 13 м/с», — уточнил эксперт. По прогнозу Гидрометцентра, в столице днем будет 2−4 °С, снег с дождем продлится весь день.