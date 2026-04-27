Итоги весеннего субботника подвели в Воронежской области

Весенний субботник прошел в Воронежской области 25 апреля. Итоги масштабной уборки подвели в региональном правительстве.
В областном центре к субботнику и экологической акции «Родные берега» присоединились заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев. В парке «Южный» собрались жители города, волонтёры, студенты, представители власти и общественных организаций.
Глава региона отметил, что «Южный» парк — знаковое для него место. Здесь установлен памятник директору завода Воронежсинтезкаучук, почетному гражданину Воронежской области Леониду Кудрявцеву, который был его наставником. Поэтому для Александра Гусева принять участие в благоустройстве любимого жителями микрорайона парка — особенно приятная миссия.
Около памятника губернатор и вице-спикер Госдумы вместе с волонтёрами высадили липы, яблони и кустарники кизильника. К ним присоединился руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин. Затем делегация направилась на Петровскую набережную, где сначала Алексей Гордеев и Александр Гусев осмотрели фиджитал-центр, а затем вместе с участниками воронежского движения «Молодая гвардия Единой России» высадили десять сосен.
В Воронеже к уборке присоединились более 51 тысячи человек и 483 единицы техники. В городе ликвидированы четыре свалки, вывезено более 15 тысяч кубометров мусора, высажены зеленые насаждения, приведены в порядок 30 памятных мест и два кладбища.
Всего в регионе в работах приняли участие 111 697 человек, включая сотрудников региональных исполнительных органов и подведомственных предприятий. Было задействовано 1 399 единиц техники. Была ликвидирована 141 несанкционированная свалка, а общий объем вывезенного мусора превысил 39 тысяч кубометров. Также в рамках субботника было высажено 5 229 деревьев и кустарников, более 1, 6 тысяч сухостойных и аварийных деревьев были удалены.