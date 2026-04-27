После плановой профилактики на «Роза Хутор» возобновила работу канатная дорога «Олимпия»

«Основной элемент подъемников — канат. Он состоит из шести прядей, каждая — из 36 стальных прочных проволок. Состояние каната контролируется датчиками, установленными на подъемниках. Также раз в три года проводится дефектоскопия, которая помогает оценить его состояние изнутри. Когда канат вырабатывает свой ресурс, его меняют. В этом году будет заменен канат на подъемнике “Волчья стрела”. Установленный к зимним Олимпийским играм в Сочи, он “крутанулся” около 450 тысяч раз. За последние шесть лет на канатных дорогах “Роза Хутор” было заменено пять канатов», — отметил Алексей Третьяков.