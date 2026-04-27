Опрос показал мнение россиян о своих регионах

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более половины россиян (52%) признались, что при мысли о своем регионе испытывают только позитивные эмоции, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Чаще всего участники опроса при мысли о своих регионах испытывают надежду (27%), гордость (25%) и спокойствие (20%).
По данным АЦ ВЦИОМ, 50% респондентов гордятся красивой природой, экологией и условиями для отдыха, а 30% — культурным наследием, музеями и традициями.
Треть россиян (33%) уверены, что реализуемая местными властями стратегия развития региона учитывает все или большинство его особенностей. По мнению 31% респондентов, она учитывает лишь некоторые.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.