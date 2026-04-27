Систему наружного освещения реконструируют на улице Провиантской в рамках проекта «Чистое небо»

Реконструкция муниципальных сетей наружного освещения в рамках проекта «Чистое небо» запланирована на улице Провиантской в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.
Вместо 17 существующих опор специалисты установят 39 новых, смонтируют 49 светильников и проложат под землёй 1,5 километра электрокабеля. Строительно-монтажные работы должны завершиться до декабря 2026 года.
Напомним, что в феврале этого года Гордума согласовала выделение денег на реконструкцию наружного освещения на улице Провиантской.
Справка.
За четыре года в рамках проекта «Чистое небо» произведена замена 1621 опоры, выполнена перекладка подземным способом порядка 48 км кабельных линий. Всего проект «Чистое небо» в настоящее время реализован на 85 улицах Нижнего Новгорода.
Также администрация города во взаимодействии с операторами связи и интернет-провайдерами проработала вопрос переноса линий волоконно-оптической связи под землю. В рамках данной работы было демонтировано 320 километров волоконно-оптических линий связи.
Реализация проекта «Чистое небо» будет продолжена в 2027 году.