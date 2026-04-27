Новые правила отключения горячей воды в домах обсуждают волгоградцы

В России разгорелся спор о том, на сколько дней можно отключать горячую воду в многоквартирных домах. Сейчас закон четко не прописывает сроки, и жители Волгограда, как и другие россияне, каждый год ждут ремонта коммуникаций дольше, чем хотелось бы.
Представители Общественной палаты предложили сократить период отключения до трех-пяти дней, а в идеале — до одних-двух суток. С такой инициативой в Госдуме выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
Депутаты отнеслись к предложению настороженно, — пишет «Главный региональный». Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила: устанавливать единый срок по всей стране неправильно. В новых домах трубы почти не требуют ремонта, а в старых коммуникации нуждаются в более длительном восстановлении — пяти дней может не хватить.
Так что волгоградцам, которые живут в домах с изношенными сетями, стоит быть готовыми: даже если закон примут, сроки отключения могут остаться прежними.
