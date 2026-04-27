Таганрогский «Красный котельщик» расторг договор на 7 млрд рублей

Согласно данным портала rusprofile, ПАО ТКЗ «Красный котельщик» зарегистрировано в Таганроге в конце 1992 года и на протяжении более тридцати лет занимается производством паровых котлов и их частей. В 2021 году выручка ПАО ТКЗ «Красный котельщик» составила около 10,3 млрд руб., что на 17,3% выше показателя 2020 года. Чистая прибыль за тот же период выросла на 46,6% и достигла 2,05 млрд руб., что указывает на рост доходности бизнеса. Однако финансовая устойчивость оценивается как низкая: коэффициент автономии составляет 0,20, а обеспеченность собственными средствами — всего 0,07, то есть компания сильно зависит от заемного капитала.