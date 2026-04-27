Клиентоцентричный подход в госуправлении внедрят в муниципалитетах Дона

Клиентоцентричный подход в госуправлении внедрят в Ростовской области на муниципальном уровне при поддержке федерального проекта «Государство для людей». Он реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
При таком подходе в центре внимания властей — реальные потребности граждан и бизнеса. Он предусматривает в том числе внедрение единых государственных услуг и возможность их получения онлайн, создание упрощенных форм заявлений, снижение бюрократической нагрузки на людей и многое другое.
«Индекс клиентоцентричной зрелости Ростовской области по федеральной методике составляет 77%, что на 27% превышает плановые показатели, установленные для регионов. И теперь проверенные решения, успешно отработанные региональными органами власти, будут внедряться и на уровне местного самоуправления — чтобы сделать взаимодействие с жителями еще более удобным и эффективным», — рассказал министр цифрового развития, ИТ и связи региона Алексей Копытов.
В 2026 году стартует пилотная образовательная программа в шести муниципалитетах: Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Азовском, Аксайском и Сальском районах. Эксперты минцифры области проведут серию интенсивных практических занятий и поделятся опытом внедрения клиентоцентричного подхода на региональном уровне.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.