Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минцифры сообщило, что российские сайты доступны для людей за рубежом

Ключевые российские сервисы работают в штатном режиме для пользователей из-за рубежа, проблемы с доступом могут возникать из-за ограничений со стороны «отдельных стран или провайдеров», блокирующих эти платформы, заявило Минцифры.

Источник: РБК

Ключевые российские платформы — государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы — работают в штатном режиме для пользователей из-за рубежа, а «технические ограничения возможны со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы», сообщает Минцифры.

Если российский сайт или приложение не открывается за границей, ведомство рекомендует сменить тип подключения: с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет или поменять оператора связи.

Кроме того, Минцифры рассказало, что на портале госуслуг в ближайшее время появится специальная кнопка для жалоб на просьбу «Выключить VPN» при заходе на российские сервисы, если эта технология не используется.

В ведомстве пояснили, что большинство российских сервисов ограничивают доступ с включенным VPN для обеспечения безопасности данных. «Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан. Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — говорится в сообщении.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».