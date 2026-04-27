Минцифры сообщило, что российские сайты доступны для людей за рубежом

Ключевые российские платформы — государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы — работают в штатном режиме для пользователей из-за рубежа, а «технические ограничения возможны со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы», сообщает Минцифры.
Если российский сайт или приложение не открывается за границей, ведомство рекомендует сменить тип подключения: с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет или поменять оператора связи.
Кроме того, Минцифры рассказало, что на портале госуслуг в ближайшее время появится специальная кнопка для жалоб на просьбу «Выключить VPN» при заходе на российские сервисы, если эта технология не используется.
В ведомстве пояснили, что большинство российских сервисов ограничивают доступ с включенным VPN для обеспечения безопасности данных. «Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан. Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — говорится в сообщении.
