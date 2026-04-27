Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил снизить бумажную нагрузку на учителей и врачей

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин поручил снизить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы, в первую очередь — на врачей и учителей, следует из текста поручения президента, опубликованного пресс-службой Кремля.

«(Поручается — ред.)… обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование», — говорится в документе.

Исполнить поручение должно правительство совместно с Госудмой и Федеральным собранием. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Доклад необходимо подготовить к 1 августа.

Материал дополняется.

