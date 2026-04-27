Путин поручил снизить бумажную нагрузку на учителей и врачей

Президент России Владимир Путин поручил снизить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы, в первую очередь — на врачей и учителей, следует из текста поручения президента, опубликованного пресс-службой Кремля.
«(Поручается — ред.)… обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование», — говорится в документе.
Исполнить поручение должно правительство совместно с Госудмой и Федеральным собранием. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Доклад необходимо подготовить к 1 августа.
