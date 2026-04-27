Эксперты назвали Калининград одним из самых выгодных направлений для путешествия на майских праздниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туроператоров.
В топ самых доступных для путешествия городов также вошли Санкт-Петербург, Подмосковье и города Золотого кольца. Среди зарубежных направлений наиболее выгодные — Абхазия, Белоруссия и Турция.
«По России средний чек на майские сейчас находится в диапазоне 45 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, что примерно сопоставимо с прошлым годом в зависимости от направления. Например, в Сочи цены практически не выросли», — рассказали туроператоры.
Ранее сообщали, что в Калининградской области в начале мая ожидают около 80 тысяч туристов. Власти рассчитывают, что количество отдыхающих останется на уровне 2025 года. Тогда объём трат туристов за период праздников достиг 1,5 миллиарда рублей.
Отметим, что в 2026 году в стране не будет длинных выходных. Россияне отдохнут два раза по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.