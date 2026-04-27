Часть Михайловского дворца в Русском музее закрыли для посещения

С 27 апреля по 5 июня некоторые залы Михайловского дворца в Санкт-Петербурге будут закрыты для посетителей, сообщил «Петербургский дневник».
Как рассказали в Русском музее, это связано с подготовкой масштабного выставочного проекта под названием «Великая. Образ женщины в русском искусстве» (6+). В связи с этим будут недоступны залы № 18−28 на первом этаже.
Однако второй этаж дворца останется открытым для гостей. Здесь можно будет увидеть знаменитые произведения искусства, такие как картины Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Дмитрия Левицкого и Александра Иванова.
Посетители по-прежнему смогут посетить другие залы на первом этаже, где представлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Исаака Левитана, Константина Коровина и Николая Рериха.
