Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Михайловского дворца в Русском музее закрыли для посещения

Это связано с подготовкой нового масштабного выставочного проекта.

Источник: Нижегородская правда

С 27 апреля по 5 июня некоторые залы Михайловского дворца в Санкт-Петербурге будут закрыты для посетителей, сообщил «Петербургский дневник».

Как рассказали в Русском музее, это связано с подготовкой масштабного выставочного проекта под названием «Великая. Образ женщины в русском искусстве» (6+). В связи с этим будут недоступны залы № 18−28 на первом этаже.

Однако второй этаж дворца останется открытым для гостей. Здесь можно будет увидеть знаменитые произведения искусства, такие как картины Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Дмитрия Левицкого и Александра Иванова.

Посетители по-прежнему смогут посетить другие залы на первом этаже, где представлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Исаака Левитана, Константина Коровина и Николая Рериха.

