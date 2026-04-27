Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биологи из Петербурга обнаружили 25 новых для реки Еруслан видов моллюсков

Они собрали 72 пробы воды на 58 участках.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Института биологии внутренних вод им И. Д. Папанина РАН исследовали биоразнообразие моллюсков в реке Еруслан, левом притоке Волги, и обнаружили 25 новых видов, сообщили в СПбГУ. Данная работа соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

Понимание того, как живые организмы приспосабливаются к разным изменениям, необходимо для сохранения хрупких экосистем. А изучению моллюсков уделяется особенное внимание, поскольку они чувствительны к разного рода негативным факторам среды. При этом сохранение их сообществ важно, так как они участвуют в естественном самоочищении речных вод.

Последние данные о населяющих реку Еруслан в Саратовской и Волгоградской областях моллюсках были получены более 90 лет назад, когда биологи смогли зарегистрировать там только 6 видов. Настолько объемное исследование малакофауны в пределах конкретного речного бассейна проводится на юге европейской России впервые.

Авторы обследовали 15 водотоков — от главной реки до ее второстепенных притоков, собрав 72 пробы воды на 58 участках. Они отбирались как на мелководье, так и на глубине, что позволило получить наиболее подробные и полные сведения.

«Вместо 6 известных ранее видов мы идентифицировали в общей сложности 28 видов моллюсков, причем 25 из них были обнаружены здесь впервые. Это говорит не только о достаточно богатом биоразнообразии этой территории, но и показывает, насколько фрагментарными были прежние знания. За прошедшие 90 лет изменились не только экосистемы, но и методы исследований. Современное оборудование и подходы позволяют увидеть то, что раньше было недоступно», — отметил заведующий лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максим Винарский.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.