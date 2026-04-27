Биологи из Петербурга обнаружили 25 новых для реки Еруслан видов моллюсков

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Института биологии внутренних вод им И. Д. Папанина РАН исследовали биоразнообразие моллюсков в реке Еруслан, левом притоке Волги, и обнаружили 25 новых видов, сообщили в СПбГУ. Данная работа соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
Понимание того, как живые организмы приспосабливаются к разным изменениям, необходимо для сохранения хрупких экосистем. А изучению моллюсков уделяется особенное внимание, поскольку они чувствительны к разного рода негативным факторам среды. При этом сохранение их сообществ важно, так как они участвуют в естественном самоочищении речных вод.
Последние данные о населяющих реку Еруслан в Саратовской и Волгоградской областях моллюсках были получены более 90 лет назад, когда биологи смогли зарегистрировать там только 6 видов. Настолько объемное исследование малакофауны в пределах конкретного речного бассейна проводится на юге европейской России впервые.
Авторы обследовали 15 водотоков — от главной реки до ее второстепенных притоков, собрав 72 пробы воды на 58 участках. Они отбирались как на мелководье, так и на глубине, что позволило получить наиболее подробные и полные сведения.
«Вместо 6 известных ранее видов мы идентифицировали в общей сложности 28 видов моллюсков, причем 25 из них были обнаружены здесь впервые. Это говорит не только о достаточно богатом биоразнообразии этой территории, но и показывает, насколько фрагментарными были прежние знания. За прошедшие 90 лет изменились не только экосистемы, но и методы исследований. Современное оборудование и подходы позволяют увидеть то, что раньше было недоступно», — отметил заведующий лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максим Винарский.
