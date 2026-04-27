Биологи из Петербурга обнаружили 25 новых для реки Еруслан видов моллюсков

«Вместо 6 известных ранее видов мы идентифицировали в общей сложности 28 видов моллюсков, причем 25 из них были обнаружены здесь впервые. Это говорит не только о достаточно богатом биоразнообразии этой территории, но и показывает, насколько фрагментарными были прежние знания. За прошедшие 90 лет изменились не только экосистемы, но и методы исследований. Современное оборудование и подходы позволяют увидеть то, что раньше было недоступно», — отметил заведующий лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максим Винарский.