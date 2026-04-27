В Красноярске отремонтируют пять мостов

В Красноярске скоро начнется ремонт Октябрьского моста. Об этом 27 апреля рассказали в городском управлении дорог.
Известно, что подрядчик займется покрытием проезжей части — работы будут локальными. Также приведут в порядок выделенную полосу для автобусов, обновят парапетные и бортовые ограждения.
Всего в этом году планируется отремонтировать пять сооружений в черте города. Это Октябрьский мост, мост через Енисей на объездной дороге возле поселка Коркино, два путепровода на улице Пограничников у ТЭЦ-3 и путепровод на улице Авиаторов.
На металлическом мосту у Коркино нужно отремонтировать деформационные швы, обновить покрытие и сделать гидроизоляцию. На трех путепроводах заменят дорожное полотно вместе с пришовной зоной, поставят новые барьерные ограждения и восстановят водоотвод.
Движение полностью перекрывать не будут — только по полосам. Сейчас подрядчик уже ведет подготовку: специалисты разрабатывают и согласовывают проекты организации движения на время ремонта, готовят документацию на производство работ, заказывают материалы и оформляют пропуска для работы в зоне транспортной безопасности.