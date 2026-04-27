Калининградские ученые разработают микрообъективы из алмаза

Такая оптика сможет выдерживать высокие радиационные и термические нагрузки.

Источник: Национальные проекты России

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта в Калининграде разработают высокоразрешающие микрообъективы из монокристаллического алмаза, сообщили в учреждении. Вуз является участником программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Такая оптика сможет выдерживать высокие радиационные и термические нагрузки. Ее будут использовать в синхротронных установках, например, в ЦКП «СКИФ» в Новосибирске.

«Разрабатываемая алмазная микрооптика позволяет преодолеть два критических барьера для установок класса “Мегасайенс”. Во-первых, это проблема стойкости оптики: монокристаллический алмаз обладает уникальным сочетанием высокой теплопроводности и радиационной стабильности. В отличие от традиционной металлической оптики, алмазные линзы сохраняют структурную целостность и оптические свойства даже под воздействием экстремальных тепловых нагрузок синхротронов четвертого поколения. Во-вторых, использование технологии прецизионной ионно-лучевой литографии (FIB) позволяет формировать параболические профили с микронными радиусами кривизны и нанометровой шероховатостью оптической поверхности. Такая геометрия обеспечит наибольшую числовую апертуру и позволит достичь суб-100-нанометрового пространственного разрешения в предельно компактном алмазном объективе», — отметил старший научный сотрудник БФУ им. И. Канта Иван Лятун.

Готовые образцы алмазной нанооптики пройдут апробацию на базе ведущих национальных исследовательских центров. Результаты обеспечат исследователей надежным инструментарием и укрепят технологический суверенитет России в области рентгеновской оптики для мегасайенс-установок.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

