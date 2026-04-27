Калининградские ученые разработают микрообъективы из алмаза

«Разрабатываемая алмазная микрооптика позволяет преодолеть два критических барьера для установок класса “Мегасайенс”. Во-первых, это проблема стойкости оптики: монокристаллический алмаз обладает уникальным сочетанием высокой теплопроводности и радиационной стабильности. В отличие от традиционной металлической оптики, алмазные линзы сохраняют структурную целостность и оптические свойства даже под воздействием экстремальных тепловых нагрузок синхротронов четвертого поколения. Во-вторых, использование технологии прецизионной ионно-лучевой литографии (FIB) позволяет формировать параболические профили с микронными радиусами кривизны и нанометровой шероховатостью оптической поверхности. Такая геометрия обеспечит наибольшую числовую апертуру и позволит достичь суб-100-нанометрового пространственного разрешения в предельно компактном алмазном объективе», — отметил старший научный сотрудник БФУ им. И. Канта Иван Лятун.