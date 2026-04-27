Худеющим! Эксперт Павлова назвала рецепты лёгких десертов на миндальной муке

Эти сладости дают длительное чувство сытости.

Выпечка может быть полезной даже при похудении и диабете. Главное, знать меру и правильно выбирать состав. Krsk.aif.ru предлагает коллекцию рецептов сладостей на миндальной муке, составленную диетологом-эндокринологом Ольгой Павловой. Эти десерты дают длительное чувство сытости. Сохраняйте и делитесь с близкими!

Слово эксперту.

Как пояснила Ольга Павлова, в миндальной муке много качественного усвояемого белка и полезных жиров. А углеводов, напротив, мало. Поэтому продукт подходит для тех, кто работает над снижением веса и следит за уровнем сахара в крови.

«Миндальная мука богата витаминами (Е, группы В) и минералами (Mg, Ca, P, K, Zn), полезна для сердечнососудистой системы и иммунитета, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, помогает снижать уровень “плохого” холестерина — липопротеинов низкой плотности. Добавлять продукт можно в сладкую и пресную выпечку, а также в соусы», — рассказывает эксперт.

Оладьи «Пышные».

Ароматные, нежные и сытные. Такими оладушками можно побаловать себя в конце приёма пищи и удивить забежавшую в гости подругу.

Ингредиенты:

1 крупное яйцо,

2 ст. л. сметаны 20%,

¼ ч. л. соды,

80 г миндальной муки,

ванилин по вкусу,

2 ст. л. сахарозаменителя.

Приготовление. Сметану смешать с содой и оставить на несколько секунд, чтобы произошла реакция нейтрализации. Добавить в массу яйцо и взбить венчиком до однородности. Ввести в смесь миндальную муку, ванилин и сахарозаменитель. Перемешать до получения густого теста. Сковороду слегка смазать маслом, прогреть. Выпекать оладьи на медленном огне под крышкой.

Печенье «Нежное».

Мягкий низкоуглеводный десерт, который готовится в вафельнице — а по желанию, на сковороде или в духовке. Рецепт из тех, что запоминается с первого раза: почти все составляющие отмечены цифрой «2».

Ингредиенты:

2 яйца,

2 ст. л. кокосовой муки,

2 ст. л. миндальной муки,

2 ст. л. сливочного масла (около 30 г),

2 ст. л. заменителя сахара (эритритола или аллюлозы),

0,5 ч. л. ксантановой камеди, щепотка соли, щепотка ванилина.

Приготовление. Размягчённое сливочное масло смешать с яйцами и взбить венчиком. Ввести в массу сухие ингредиенты. Тщательно вымесить. Выпекать в разогретой вафельнице до готовности.

Печенье «А-ля Кантучини».

Десерт с ароматом домашнего уюта и семейного счастья: невероятно вкусный и простой в приготовлении! Двухфазное выпекание делает печенье хрустящим по краям и нежным внутри.

Ингредиенты:

200 г миндальной муки,

50 г эритритола,

60 г сливочного масла,

1 яйцо категории С1,

100 г миндаля (можно заменить на грецкий орех или фисташки, а по желанию использовать смесь всех трёх орехов),

5 г сублимированных ягод (отлично подойдут вишня, голубика, клюква),

1 ч. л. разрыхлителя теста, щепотка соли.

по желанию: 2−4 капли ароматизатора «Миндаль» или «Ваниль» — или ванилин по вкусу.

Приготовление. Смешать сухие ингредиенты. Ввести в смесь яйцо комнатной температуры, растопленное остывшее сливочное масло, ароматизатор или ванилин. Замесить мягкое тесто. Добавить орехи и ягоды. Сформировать из теста приплюснутую «колбаску». Выпекать при температуре 180  15 минут, после чего достать из духовки, остудить и разрезать на кусочки. Выложить полученное печенье на противень, отправить в духовку и допечь: 10 минут при 150  и затем 10 минут при 130 .

Если хотите, чтобы печенье получилось более сухим, выпекайте «колбаску» при 150−165°C до 25 минут. Вторую фазу выпекания оставьте без изменений.

Торт «Шикарный».

Для этого рецепта не подходит готовая мука, поэтому перетереть миндаль до состояния мелкой крошки нужно самостоятельно: ножом или в кофемолке.

Ингредиенты:

4 крупных яйца,

180 г бланшированного и хорошо высушенного миндального ореха,

40 г миндальных лепестков,

100 г эритритола (50 г — в крем, 50 г — в белковую смесь),

30 г сливочного масла,

0,5 ч. л. экстракта ванили,

2 щепотки соли,

200 мл сливок 33%.

Приготовление. Измельчить миндаль. Если решите сделать это в кофемолке, не перетирайте орех «в пыль»: работайте кратковременными импульсами, каждый раз извлекая мелкую фракцию и оставляя крупную на второй «круг». Небольшое количество объёмных вкраплений допустимо.

Коржи. Яичные белки взбить со щепоткой соли до крутых пиков: сначала на низких оборотах миксера, затем — добавив сахарозаменитель — на высоких. В подготовленную массу добавить миндальную крошку и аккуратными движениями снизу вверх перемешать смесь, следя, чтобы она оставалась воздушной. Разделить «тесто» на три части и поочерёдно выложить их на застланном пергаментом противне небольшими кругами одинакового диаметра. Выпекать в духовке 20 минут при температуре 160 , затем 5 минут при 150 , после чего выключить огонь и оставить ещё на 5 минут. Дверцу духовки можно открыть только по прошествии суммарного времени. Остудить коржи при комнатной температуре и снять их с пергамента.

Крем. Яичные желтки растереть с сахарозаменителем, добавить ваниль, щепотку соли. Сливки довести до кипения в сотейнике и, не кипя, снять с огня. Тщательно смешать сливки с подготовленными желтками, вернуть смесь в сотейник и прогреть на слабом огне до загустения: постоянно помешивая, но не допуская кипения. Полученный крем остудить, добавить в него размягчённое сливочное масло. Взбить миксером, накрыть плёнкой и охладить.

Декор. Миндальные лепестки обжарить на сухой сковороде.

Промазывая каждый корж кремом, собрать торт. Верхний слой крема посыпать миндальными лепестками. Отправить в холодильник на шесть часов.