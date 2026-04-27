Власти Калининграда выделяют 1.5 млн рублей на установку 8 фонарных столбов

В Калининграде вдоль ул. Летней установят 8 новых фонарных столбов. На работы выделяют 1.5 млн руб и 70 дней, сообщает пресс-служба городской администрации.
Подрядчика уже ищут.
«Для учеников 46 школы, проживающих в ЖК “Белый сад” и в ЖК на Летней, 70, путь от школы до дома и обратно станет заметно светлее», — прокомментировали в мэрии.
