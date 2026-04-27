На части улиц Закамска временно запретят движение транспорта

В Кировском районе Перми пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. На время ее подготовки и проведения введут временные ограничения движения транспорта. О предстоящих изменениях сообщил краевой Минтранс.
Временное ограничение дорожного движения введут с 16:00 27 апреля до 18:30 28 апреля на участках улиц: ул. Александра Невского — от дома № 4 до дома № 20, ул. Закамской — от дома № 8 до дома № 16, ул. Кировоградской — от дома № 21 до дома № 33, ул. Федосеева — от дома № 16 на ул. Федосеева до дома № 16 на ул. Кировоградской; ул. Ласьвинской — от дома № 15 на ул. Ласьвинской до дома № 26 на ул. Кировоградской.
На этих же участках улиц с 16:00 до 18:30 28 апреля введут запрет движения всех видов транспортных средств.