Волгоградский губернатор озадачил чиновников развитием туризма в регионе

Волгоград готовится принять сотни тысяч туристов на майские праздники.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград на майские праздники 2026 готовится принять сотни тысяч туристов. Подготовка празднования Дня Победы и развитие сферы гостеприимства стали ключевыми темами оперативного совещания, которое провел 27 апреля губернатор Андрей Бочаров.

Уже решено, что Первомай пройдет без демонстрации. Власти обещают в ближайшие дни утвердить программу празднования Дня Победы в Волгограде. Всю организационную работу планируют завершить до 1 мая 2026 года. Особое внимание уделят вопросам обеспечения безопасности.

По словам Бочарова, в 2025 году Волгоград и область приняли более 2 миллионов гостей. Регион вышел на показатели турпотока советского времени. Чтобы эти цифры и дальше росли, нужно развивать инфраструктуру сферы гостеприимства и повышать туристическую привлекательность области. Губернатор поставил чиновникам задачу поиска резервов и улучшения делового климата для тех, кто работает в этой сфере.