Волгоградский губернатор озадачил чиновников развитием туризма в регионе

По словам Бочарова, в 2025 году Волгоград и область приняли более 2 миллионов гостей. Регион вышел на показатели турпотока советского времени. Чтобы эти цифры и дальше росли, нужно развивать инфраструктуру сферы гостеприимства и повышать туристическую привлекательность области. Губернатор поставил чиновникам задачу поиска резервов и улучшения делового климата для тех, кто работает в этой сфере.