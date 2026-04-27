Три дома в Воронежской области получили повреждения из-за обломков БПЛА

В Воронежской области при падении обломков сбитого БПЛА повреждены три дома.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 27 апр — РИА Новости. Фасад одного дома и остекление ещё двух домов, а также автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередачи повреждены при падении обломков сбитого БПЛА минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов поврежден фасад одного дома и остекление ещё двух, а также автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередач», — сообщил Гусев в Telegram-канале.

По данным губернатора, минувшей ночью в небе над Воронежской областью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ были обнаружены, уничтожены и подавлены 13 украинских БПЛА. Обошлось без пострадавших.

