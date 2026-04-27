Власти Сосновоборска выплатят компенсацию семье погибшего от собак мальчика

Администрация Сосновоборского муниципального округа выплатит компенсацию семье мальчика, который погиб от укусов собак осенью 2025 года. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края, власти также оплатят расходы на погребение.
Напомним, что трагедия произошла утром 25 октября в полутора километрах от СНТ «Теремок».
Обезображенное тело 10-летнего ребенка заметили прохожие в поле недалеко от дач. Позже выяснилось, что школьник шел к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним пасти скот. По пути на мальчика напали бродячие собаки и загрызли. От ран и обильной кровопотери он скончался на месте происшествия.
После случившегося следователи завели два уголовных дела: «Халатность, повлекшая смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сотрудники проверили работу местной администрации и задержали руководителя организации-подрядчика «Мой пес» Ирину Музыку.
22 апреля 2026 года решением Березовского районного суда с администрации взыскали моральный вред в пользу отца, матери и брата погибшего в размере 1,2 миллиона рублей каждому.