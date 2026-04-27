Красноярский хирург рассказала, как распознать грыжу живота на ранней стадии

Хирург Красноярской краевой больницы Дания Гилаева рассказала о грыже передней брюшной стенки и объяснила, как вовремя ее заметить.
Грыжа передней брюшной стенки — это выход внутренних органов (чаще петли кишечника или сальник) за пределы брюшной полости через слабые места. Обычно это белая линия живота, пупочное кольцо или паховый канал. Реже — спигелиева линия и бедренное кольцо.
Главный признак, по словам специалиста, — видимое выпячивание. Оно может появляться при кашле, подъеме тяжестей или натуживании и исчезать в положении лежа. Также должны насторожить ноющие или тянущие боли внизу живота или в паху, которые усиливаются при физической нагрузке, а также вздутие, запоры и дискомфорт после еды.
На ранних стадиях грыжа может никак не проявляться, и человек годами живет с ней, не обращая внимания. Но в любой момент может случиться ущемление — орган сдавливается в мышечных воротах, нарушается кровоснабжение. Это острое состояние с резкой болью, тошнотой и рвотой требует немедленной операции.
Диагноз хирург обычно ставит уже при осмотре. Для уточнения деталей назначают КТ или МСКТ. Лечение только оперативное. Ни таблетки, ни бандаж, ни народные методы не избавляют от грыжи.
Современный стандарт — ненатяжная пластика с сетчатым имплантатом. Дефект закрывают полипропиленовой сеткой, которая прорастает соединительной тканью. Рецидивы случаются редко, а реабилитация проходит быстрее, чем при устаревшем методе сшивания тканей.
Операцию делают открытым или лапароскопическим способом через проколы. Лечение проводят по ОМС во втором хирургическом отделении краевой больницы. Врачи советуют не ждать и обращаться планово — экстренная операция при ущемлении в 5−10 раз опаснее.
