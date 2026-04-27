Суд Хабаровского края постановил ликвидировать свалку возле Виноградовки

Кировский районный суд Хабаровска обязал ряд хозяйствующих субъектов убрать несанкционированную свалку строительных отходов и восстановить земли возле села Виноградовка, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению председателя ОЭД «Защита природы» о загрязнении участка вблизи села Виноградовка. Установлено, что на территорию площадью 2 гектара осуществлялся сброс строительных отходов с последующей пересыпкой грунтом. Источниками загрязнения стали грузовые автотранспортные средства.
По исковому заявлению природоохранного прокурора суд обязал указанных лиц ликвидировать место несанкционированного размещения отходов и провести рекультивацию участка. Мера призвана восстановить экологическое состояние земель до первоначального уровня. Контроль за исполнением решения возложен на природоохранного прокурора — он будет отслеживать ход работ до их полного завершения.
