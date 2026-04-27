Суд Хабаровского края постановил ликвидировать свалку возле Виноградовки

По исковому заявлению природоохранного прокурора суд обязал указанных лиц ликвидировать место несанкционированного размещения отходов и провести рекультивацию участка. Мера призвана восстановить экологическое состояние земель до первоначального уровня. Контроль за исполнением решения возложен на природоохранного прокурора — он будет отслеживать ход работ до их полного завершения.